وفاة 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث مروع على الطريق الدولي بالإسكندرية

شهد الطريق الدولي الساحلي بمنطقة الدخيلة، باتجاه الكيلو 21 غرب الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص ووفاة 3 آخرين.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بانقلاب ميكروباص بالقرب من مدخل منطقة الكيلو 21. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم.

ضحايا الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع ر.م، البالغة من العمر 31 عامًا، وم.ع 36 عامًا وم.م 40 عامًا بعد تعرضهم لإصابات بالغة.

وإصابة كل من أ.ع، البالغ من العمر 58 عامًا، باشتباه كسر في اليد اليمنى والعمود الفقري، وأ.أ 32 عامًا الذي أصيب بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

وأصيب م.ع 36 عامًا باشتباه كسر في الذراع الأيمن مع كدمات، وم.أ 44 عامًا باشتباه خلع في الذراع الأيمن، بالإضافة إلى ع.م 50 عامًا الذي يعاني من اشتباه نزيف داخلي وجروح وكدمات متعددة.



وشملت الإصابات أيضًا شخصًا مجهول الهوية يبلغ نحو 35 عامًا، تعرض لاشتباه نزيف على المخ وخلع في الكتف الأيسر وسحجات متفرقة، وب.ت 15 عامًا الذي أصيب بصدمة عصبية.

الإجراءات الأمنية والتحقيقات الأولية



وتم رفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية التي تباطأت نسبيًا نتيجة الواقعة، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة بسبب الأمطار الغزيرة كانت السبب الرئيسي وراء الحادث.

