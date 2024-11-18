مصطفى شوبير في القائمة المختصرة بجائزة أفضل حارس في إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن قائمة اللاعبين الذين يتنافسون على جائزة أفضل حارس مرمى في القارة السمراء لعام 2024، حيث تم إدراج مصطفى شوبير ضمن المرشحين لهذه الجائزة.

وتضم القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى في إفريقيا:

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الأهلي والزمالك يتصدران قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادي في إفريقيا

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زيزو ينافس ثنائي الأهلي على جائزة الأفضل داخل إفريقيا

أندريه أونانا (مانشستر سيتي)

يحيى فوفانا (أنجيه)

مصطفى شوبير (الأهلي)

ستانلي نوابيلي (تشيبا يونايتد)

ريمون ويليامز (صن داونز)


كما تم الإعلان عن قائمة المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في القارة، التي تشمل:

أحمد مصطفى زيزو (الزمالك)

حسين الشحات (الأهلي)

مصطفى شوبير (الأهلي)

إيسوفو دايو (نهضة بركان)

رونالدو ويليامز (صن داونز)

 

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