مصطفى شوبير في القائمة المختصرة بجائزة أفضل حارس في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن قائمة اللاعبين الذين يتنافسون على جائزة أفضل حارس مرمى في القارة السمراء لعام 2024، حيث تم إدراج مصطفى شوبير ضمن المرشحين لهذه الجائزة.

وتضم القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى في إفريقيا:

أندريه أونانا (مانشستر سيتي)

يحيى فوفانا (أنجيه)

مصطفى شوبير (الأهلي)

ستانلي نوابيلي (تشيبا يونايتد)

ريمون ويليامز (صن داونز)



كما تم الإعلان عن قائمة المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في القارة، التي تشمل:

أحمد مصطفى زيزو (الزمالك)

حسين الشحات (الأهلي)

مصطفى شوبير (الأهلي)

إيسوفو دايو (نهضة بركان)

رونالدو ويليامز (صن داونز)