"ابدأ مشروعك".. عنوان ندوة بكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم

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جانب من الندوة
جانب من الندوة

شهد الدكتور هاني عبدالبديع عميد كلية التربية النوعية، ندوة "ابدأ مشروعك" والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفيوم، وأستضافت الندوة، رأفت جورج مسئول الخدمات غير المالية بالجهاز، بحضور د. ندا محمود منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، هالة رجب مدير إدارة رعاية الشباب، وعدد من الطلاب، وذلك اليوم الإثنين الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٤، بالكلية.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

أكد الدكتور هاني عبد البديع أهمية الندوة التي تأتي في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وتوفير فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى تمكين الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشروعات تساهم في تنمية الاقتصاد.

 

أوضح رأفت جورج أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو جهاز قومي يقوم بتوفير فرص العمل بالتعاون مع شركاء التنمية، مؤكدا أن الجهاز يهدف إلى مساعدة الشباب في توفير فرص عمل حر بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية متنوعة تؤهل الخريج لمتطلبات العمل الحر من خلال مدربين معتمدين للمساعدة في إيجاد افكار للمشروعات المختلفة والتعرف على سوق العمل.

 

كما تناول الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز من خلال التمويل أو من خلال تقديم الدعم الفني أو التسويق الالكتروني وإقامة الندوات والمعارض الداخلية والخارجية، وناقش القوانين والاشتراطات المنظمة لإقامة المشروعات والجهات الشريكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمنح التي تقدمها تلك الجهات لأصحاب المشروعات.

 

 

 

 

 

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