أزمة في ريال مدريد بعد التوقف الدولي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ينتظره أسبوعًا صعبًا عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.


وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد سيواجه نظيره ليجانيس في بطولة الدوري الإسباني بداية الأسبوع المقبل وبعدها سيواجه منافسه العنيد ليفربول الإنجليزي على ملعب الأنفيلد ضمن فعاليات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد غارق في بحر الإصابات، حيث يغيب عن الملكي ستة لاعبين حتى الآن، وهم: ألابا وكارفاخال ولوكاس فاسكيز ورودريجو وميليتاو وتشواميني منهم نجمين سيغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أنشيلوتي سيستعيد خدمات حارس المرمى البلجيكي المميز تيبو كورتوا ولكنه يعاني بشدة على مستوى خط الدفاع ووسط الملعب والمشكلة في أن ريال مدريد سيواجه ليفربول منتصف الأسبوع المقبل في لقاء مصيري في مشوار الملكي في بطولة دوري أبطال أوروبا.


ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يتواجد في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد ست نقاط فقط.

أزمة في ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي دوري أبطال أوروبا

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