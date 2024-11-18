عاجل - ارتفاع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 يصعد بقوة

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا عالميًا ومحليًا بعد سلسلة من التراجعات المتتالية، وارتفعت أسعار المعدن الأصفر في السوق العالمية نتيجة لانخفاض التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما أثر إيجابيًا على السوق المحلي في مصر، حيث ارتفع متوسط أسعار الذهب بجميع الأعيرة في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم عالميًا الإثنين 18 نوفمبر 2024

واصل سعر الذهب عالميًا تعافيه خلال تعاملات اليوم، حيث:

ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% ليصل إلى 2593.32 دولار للأوقية .

بنسبة ليصل إلى . صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% لتسجل 2597.80 دولار.

يأتي هذا الارتفاع بعد تراجع حاد الأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار الذهب أكبر خسارة أسبوعية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات. التذبذب في سعر الذهب العالمي كان مدفوعًا بارتفاع الدولار الأمريكي، إلا أن البيانات الاقتصادية الجديدة ساهمت في عكس الاتجاه مؤقتًا.

توقعات سعر الذهب عالميًا في 2024

ويتوقع المحللون استمرار التقلبات في سعر الذهب عالميًا حتى نهاية العام، خاصة مع ترقب المستثمرين لتصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. الأرقام الأخيرة حول الاقتصاد الأمريكي قللت من احتمالية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، مما قد يدعم استقرار أو صعود سعر الذهب.

ومن المقرر أن يلقي عدد من مسؤولي البنك المركزي كلمات هامة هذا الأسبوع، والتي قد تلقي الضوء على مسار السياسة النقدية، وبالتالي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 في مصر

على الصعيد المحلي، تأثر سعر الذهب في مصر بارتفاع المعدن عالميًا. سجلت الأسعار زيادة جديدة في جميع الأعيرة، حيث جاءت كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

ارتفع متوسط سعر الذهب عيار 24 إلى 4102 جنيهًا للجرام (غير شامل المصنعية والدمغة والضريبة)، مما يعكس صعودًا قويًا في السعر بالمقارنة مع الأيام السابقة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا واستخدامًا في مصر، 3590 جنيهًا للجرام (غير شامل المصنعية والدمغة والضريبة).

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 اليوم 3077 جنيهًا للجرام (غير شامل المصنعية والدمغة والضريبة)، وهو الخيار المفضل في العديد من المحافظات.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

صعد متوسط سعر الجنيه الذهب إلى 28720 جنيهًا (غير شامل المصنعية والدمغة والضريبة).

عوامل تؤثر على سعر الذهب في مصر

كما يتأثر سعر الذهب محليًا بعدة عوامل، من أبرزها:

سعر الذهب العالمي: حيث يتبع السوق المحلي حركة الأسعار في البورصات العالمية. سعر صرف الدولار في مصر: يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد الذهب. العرض والطلب المحلي: ارتفاع الطلب على الذهب محليًا يؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار.

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم عالميًا؟

تعافي الذهب من خسائره السابقة : ارتفع سعر الذهب اليوم بعد خسائر استمرت لست جلسات متتالية.

: ارتفع اليوم بعد خسائر استمرت لست جلسات متتالية. تراجع التوقعات بخفض الفائدة : خفضت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

: خفضت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل. ضعف الدولار مؤقتًا: ساهم استقرار الدولار دون أعلى مستوياته في دعم ارتفاع الذهب.

توقعات سعر الذهب محليًا حتى نهاية 2024

ومن المتوقع أن يواصل سعر الذهب في مصر التحرك وفقًا للاتجاهات العالمية، مع احتمالية ارتفاع الأسعار في حالة استمرار صعود المعدن عالميًا أو حدوث تغييرات في سعر صرف الدولار.

وينصح الخبراء المستثمرين بمتابعة حركة سعر الذهب عن كثب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد وزيادة الطلب على المشغولات الذهبية.

سعر الذهب يرتفع محليًا وعالميًا

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 ارتفاعًا جديدًا، مدفوعًا بتحركات الأسواق العالمية وارتفاع الطلب محليًا. ومع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، يبقى الذهب الخيار الآمن للمستثمرين، سواء على المستوى العالمي أو المحلي.