وزير الأوقاف يعتمد زيادة عقود خطباء بالمكافأة

أخبار مصر
أ. د /أسامة الأزهري
أ. د /أسامة الأزهري وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، زيادةً في عقود خطباء المكافأة الملحقين على بند ٣/٤ وعددهم ٥٢٧ متعاقدًا، والإداريين الملحقين على البند ذاته وعددهم ٢٣٢ متعاقدًا، والمتعاقدين والملحقين بنظام الأجر مقابل العمل على حساب النذور، والمتعاقدين على بند ٣/١.

تأتي هذه الزيادة كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة للعناية بمنسوبيها والارتقاء بأحوالهم المادية؛ وذلك سعيًا منها إلى إنفاذ التكليف الرئاسي بالاهتمام بالأئمة والخطباء، وحرصًا منها على اقتراب منسوبيها من الوصول تدريجيًا إلى الحد الأدنى للأجور على مستوى الدولة؛ علاوة على تقرير حق الفئات المذكورة أعلاه في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة أسوةً بالموظفين العاملين لدى الوزارة.

جدير بالذكر أن ما سبق هو باكورة جهود الوزارة في الارتقاء بأحوال منسوبيها بتمويل ذاتي، وسوف يأتي بعدها جهود أخرى تباعًا، لا سيما الاهتمام بخطباء المكافأة غير المتعاقدين مع الوزارة.

ويجري حاليًا إعداد دراسات من جانب الجهات المعنية داخل الوزارة للوقوف على التحسينات اللازمة في إطار حرص الوزارة الشديد على العناية بكل الأئمة والخطباء الذين تعتمد عليهم الوزارة في تنفيذ إستراتيجياتها المتعلقة بالمحاور الأربعة.

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