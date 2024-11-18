وكيل أوقاف بالفيوم يجري جولة مرورية مفاجئة على 3 إدارات لمتابعة سير العمل الدعوي

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جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتورمحمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبصحبته الشيخ محمد عبد الكريم، والشيخ محمد عبد الله فروح،أعضاء لجنة المتابعة بالمديرية ظهر اليوم الإثنين بالمرور المفاجئ على إدارات بندر أول،ومركز جنوب،وقبلي الغرق،وإطسا غرب؛ لمتابعة حسن سير العمل وانضباطه.

وخلال اللقاء بالعاملين أكد الدكتور/محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم أن التفتيش هو دور توجيهي، وليس تصيدا للأخطاء أو تسوية للحسابات، وأن المسئولية تتطلب منا جميعا المتابعة المستمرة والتواصل المباشر؛ لمتابعة سير العمل الدعوي ومناقشة جميع الأعمال الإدارية، مشيرًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في تكثيف المرور على المساجد، ومتابعة الأنشطة الدعوية؛حتى يؤدي المسجد دوره الحيوي في نشر الفكر الوسطي خدمة لديننا ووطننا.

 

كما أكد على ضرورة متابعة أعمال النظافة بجميع المساجد لاستقبال الرواد وخصوصا أسطح المساجد، وإزالة المخلفات الموجودة عليها،وكذلك إزالة كل ما يسيئ إلى مظهرها الحضاري، ويكون ذلك تحت إشراف مدير الإدارة شخصيا، مضيفًا أن القيادة الدعوية لا بد وأن تكون مؤمنة بالرسالة التي شرفها الله تعالى بها، موجهًا بضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني، ومتابعة الحضور والانضباط، مع الحرص على الالتزام بالمظهر المشرف والسلوك المنضبط.

 

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