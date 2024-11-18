الأندية الأوروبية تضع أعينها علي حارس فيورنتينا الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشارت تقارير صحفية عن رغبة الأندية الأوروبية لضم الحارس الإسباني ديفيد دي خيا في إطار الانتقالات الشتوية المقبلة، وخاصة في ظل تألق الحارس في الوقت الحالي.

وكشف الصحفي نيكولا شيرا، أن عقد دي خيا مع نادي فيورنتينا الإيطالي يمتد حتى يونيو 2025، إلا أن النادي الإيطالي يعتبره لاعبًا أساسيًا ولا يرغب في التخلي عنه.

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وأوضح أن فيورنتينا يعتزم علي تفعيل بند التمديد في عقد اللاعب، ليستمر حتى عام 2026، تأكيدًا على أهميته ضمن صفوف الفريق في المستقبل القريب.

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