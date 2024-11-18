"مدينة المنامة.. البدايات والمسارات والمآلات" ندوة بمكتبة الإسكندرية الأربعاء

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بوابة الفجر

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي ندوة "مدينة المنامة: البدايات والمسارات والمآلات" للدكتور نادر كاظم؛ كاتب بحريني وأستاذ الدراسات الثقافية سابقًا، وذلك يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة عبر الانترنت.

وتأتي الندوة استكمالًا لسلسلة ندوات "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" التي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس 2023 بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة وتهدف هذه الندوة إلى استكشاف تاريخ مدينة المنامة وتطوراتها الاجتماعية والثقافية، لتسليط الضوء على التحولات التي مرت بها المدينة عبر الزمن، وصولًا إلى حاضرها كعاصمة نابضة بالحياة.

وجدير بالذكر أن الدكتور نادر كاظم قد حاز على جائزة 'الكتاب البحريني المتميز" مرتين الأولى في مجال النقد عام 2003 عن كتابه "المقامات والتلقي"، والثانية عام 2004 في مجال الدراسات الإنسانية والإجتماعية عن كتابه "تمثيلات الآخر".

وحصل الدكتور كاظم على وسام المبدعين الخليجيين من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقديرًا لإسهاماته الفكرية، مشاركًا في العديد من لجان التحكيم للجوائز الأدبية والعلمية في العالم العربي، بالإضافة إلى نشره عددًا من الكتب الهامة تأليفًا وتحريرًا.
 

 

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