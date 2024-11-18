مصر للطيران تطلق حملة دعائية وترويجية علي أسطول الشركة

أخبار مصر
بوابة الفجر

قامت مصر للطيران بإطلاق حملة دعائية بالتزامن مع استضافة الشركة الجمعية العمومية (56) لاتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA والمقرر والذي يعقد فى  القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024 تحت رعاية وزارة الطيران المدنى.

حيث قامت بوضع شعار الحدث على غطاء الرأس داخل الطائرات (head rest) بالإضافة إلى وضع بانرات دعائية فى صالتى الوصول والسفر بمطار القاهرة للتنويه باستضافة مصر لهذا الحدث الهام، كما قامت  الشركة بتجهيز فرق عمل لاستقبال وتوديع السادة الضيوف وإنهاء إجراءات الوصول والسفرفضلًا عن تخصيص كاونتر بصالة السفر لإنهاء إجراءات السفر وهو ما يعكس اهتمام الشركة والتزامها بدعم وتنمية صناعة الطيران على المستوي الإقليمي والدولي.
 

IMG-20241118-WA0064
IMG-20241118-WA0064
IMG-20241118-WA0062
IMG-20241118-WA0062
IMG-20241118-WA0063
IMG-20241118-WA0063
IMG-20241118-WA0060
IMG-20241118-WA0060
IMG-20241118-WA0056
IMG-20241118-WA0056
مصر للطيران الجمعية العمومية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار جزئي لسقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - موافقة مبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر