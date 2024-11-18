قافلة تنموية بقرية أبو شنب مركز أبشواي بالفيوم ضمن فعاليات مبادرة "بداية"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، بالتعاون مع كلية الطب، وكلية طب الأسنان وكلية التربية النوعية ووحدة مناهضة العنف ضدالمرأة، وأسرة طلاب من أجل مصر، اليوم الاثنين، قافلة تنموية لخدمة أهالي قرية أبو شنب مركز ابشواى ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، بالوحدة الصحية بقرية ابو شنب والمدرسة الاعدادية بالقرية.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتورسامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

صرح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة التنموية الشاملة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وأضاف سيادته أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد من أهالي القرية في تخصصات الجلدية والباطنة والنساء والتوليد.

وأشار إلى أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة عقدت خلال القافلة اليوم حملة توعية بقضايا العنف ضد المرأة وشارك في التوعية الدكتورنهلة عبد الرحيم أستاذ بقسم التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وتناولت حملة التوعية لأهل القرية قضايا العنف ضد المرأة حيث تم مناقشة مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد وتاثير العنف اللفظي على تربية الابناء.

كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين الزواج في سن مبكرة، وتم مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليًا، كما قام الفريق بتوعية أهل القرية بأشكال العنف ضد المرأة ومدى تأثيرها على المرأة والأسرة والمجتمع.

وأضاف أن كلية طب الأسنان شاركت خلال القافلة بندوة توعية بعنوان "الإسعافات الأولية لإصابات الأسنان"، وذلك لتلاميذ المدرسة الإعدادية بالقرية حاضرت فيها الطبيبة/ياسمين أحمد المعيدة بقسم طب الأسنان وصحة المجتمع، وتناولت الندوة الإسعافات الأولية لاصابات الأسنان ودورها فى الصحة العامة للجسم وطرق المحافظة على صحة الأسنان والأمراض التى تصيبها وأشهرها تسوس الأسنان وطرق الوقاية والعلاج منها وكيفية التعامل مع الإصابات الطارئة للأسنان والاسعافات الأولية التى يتوجب عليهم القيام بها قبل التوجه لطبيب الأسنان للقيام بالإجراءات اللازمة.

وأضاف أن كلية التربية النوعية شاركت بندوة بعنوان إعادة تدوير المخلفات، حاضر فيها الدكتورة هاجر رمضان المدرس المساعد بقسم التربية الفنية بالكلية، وتناولت سيادتها ماهية طرق إعادة تدويرها بشكل عام وفى الفن التشكيلى بشكل خاص وأنواع إعادة التدوير والخامات المختلفة التى يتم إعادة تدويرها وكيفية المحافظة على البيئة والعائد منها تربويًا واقتصاديًا وغيرها كما قامت سيادتها بطرح نمازج فنية من الخامات البيئة التى تم اعادة تدويرها بشكل فني كوسيلة للتعبير بشكل يخدم البيئة جماليًا وقامت بعرض لبعض الأعمال الفنية من خامات بيئية مستهلكه يمكن إعادة تدويرها بكل سهولة ويسر على طلاب المرحلة الإعدادية والتي كانت مثيرًا إيجابيًا لهم عن إعادة التدوير.

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