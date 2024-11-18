متنزه مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة يتحول إلى " مقبرة للشهداء " بسبب الحرب

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بوابة الفجر

أصبح متنزه مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة عبارة عن " مقبرة للشهداء " بسبب ارتقاء عدد كبير من النازحين وسكان المخيم.

وأظهرت الصور مقابر وسط المدينة المدمرة بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مخيم الشاطئ ومدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن عدد الجثث التي انتشلت من مقابر جماعية في القطاع في ارتفاع، مشيرا إلى "تكبيل أيادي بعضها"، ومتحدثا عن "شبهات بتنفيذ عمليات تصفية وإعدامات ميدانية".

ويناشد الفلسطينيون المجتمع الدولي لوقف الإبادة والمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 

الدفاع المدني في قطاع غزة الجيش الإسرائيلى الغارات الاسرائيلية

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