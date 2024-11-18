المصري " 2010" يفوز على ديروط بخماسية نظيفة ببطولة الجمهورية

فاز فريق المصري تحت 14 عام ” الفئة العمرية "2010" بقيادة مدربه محمد صلاح على ضيفه فريق ديروط بخماسية نظيفة ضمن بطولة الجمهورية " أ " لتلك المرحلة السنية، والتي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب السيد متولي.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري برباعية نظيفة سجلها مروان محمد حسن وعمر حموكشة ولكل منهما هدفين، وفي الشوط الثاني يضيف عبد الرحمن هاني الهدف الخامس للنسور الخضر لتنته

مثل المصري في المباراة: عبد الرحمن ممدوح لحراسة المرمى، عبد الرحمن هاني، محمود عبد الرازق، آدم العشري، علي يحيى لخط الظهر، مروان محمد حسن ، ياسين يحيى ، محمد نسيم لخط الوسط، أشرف صلاح، يوسف معاطي، عمر حموكشة لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أدهم سمير، حمو شواش، مازن نصر، يحيى جمال، يوسف العربي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. محمد صلاح مدربًا عامًا ، ك. أحمد أمين مدربًا مساعدًا ، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللًا للأداء، ك. محمد بوريو أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا.