محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان معرض جيمي كارتر بمكتبة مصر العامة

افتتح المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، والسيدة هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين، معرض "جيمي كارتر: 100 عام من توحيد الشعوب" والمقام بمكتبة مصر العامة بالأقصر.

وأوضحت السفيرة الأمريكية، أن المعرض يعد فرصة هامة لإبراز الروابط القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، معربة عن سعادتها بإقامة هذا المعرض في الأقصر كأول محطة له خارج القاهرة، ومع ما تتمتع به الأقصر من تراث ثقافي غني وأهمية تاريخية، لا يوجد مكان أفضل من الأقصر لتكريم إرث الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في بناء السلام والدبلوماسية.

وأضافت أن مجهودات الرئيس جيمي كارتر مستمرة في تشكيل الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر إلى اليوم - خاصة علاقته العميقة مع مصر والشعب المصري، التي تم تشكيلها من خلال صداقته الشخصية مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات وإعجابه به، قائلة: نحن فخورون بالاحتفال بعيد ميلاده المئة في هذه المدينة الرائعة، حيث تبقى قيم الوحدة والتعاون والتفاهم خالدة مثل تلك الآثار الموجودة لتشهد على تاريخ مصر العريق.

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