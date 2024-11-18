الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار الغزيرة

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع أحياء المحافظة لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة منذ صباح اليوم.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع، والتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي لضمان تحقيق السيولة المرورية.

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة في حالة انعقاد دائم لرصد أي تطورات والتعامل مع الحالات الطارئة. موضحًا أنه تم تكثيف أعمال كسح وتصريف مياه الأمطار بالمناطق الأكثر تأثرًا، مع توجيه عربات الصرف الصحي إلى النقاط الساخنة لتسهيل حركة المرور.

وأشار المحافظ إلى تخصيص خطوط ساخنة تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بتراكمات المياه أو الأعطال الطارئة، مع التأكيد على التدخل السريع لمعالجتها.

وأضاف ان أرقام الطوارئ تعمل للإبلاغ عن الشكاوى على مدار 24 ساعة

الخط الساخن للمحافظة: 114 من التليفون الأرضي

أرقام الطوارئ: 4234131 – 4234132 – 4234133 – 4234134 – 4234135 – 4234136 – 4234137 من المحمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي: 175.

الخط الساخن لشركة مياه الشرب: 125.



ويأتي هذا في إطار جهود المحافظة لمواجهة تقلبات الطقس والتخفيف من تأثيراتها على المواطنين.