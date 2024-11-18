محافظ الجيزة: الاتفاق مع وزارة التموين لتنظيم أسواق اليوم الواحد بالأحياء لتوفير السلع الغذائية

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية للبدء في تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتي تحظى بمتابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
حيث وجه وزير التموين اللواء علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة التواصل والتنسيق مع محافظ الجيزة لتنظيم اسواق اليوم الواحد. 
حيث أشار محافظ الجيزة أنه سيتم انعقاد الأسواق بأحياء الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والمنيرة الغربية كمرحلة أولى على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من المواطنين. 
وأوضح محافظ الجيزة أن هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.
واستمرارًا لبذل المزيد من الجهد فى هذا الشأن عملًا على مصلحة المواطن فقد تم التنسيق مع كل من جهاز مدينة 6 أكتوبر وجهاز مدينة الشيخ زايد وبناء على رغبتهم لتوفير أماكن تخصص لهذا الغرض فى نطاق المدينتين.

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