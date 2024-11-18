ريال مدريد يعلن عن تطورات تعافي ثلاثي الفريق

أعلن نادي ريال مدريد عن تطورات عملية تعافي ثلاثي الفريق رودريغو جوس، ولوكاس فاسكيز، وتشواميني.

ونشر الموقع الرسمي للريال، أجري رودريغو وتشواميني وفاسكيز جزء بسيط من التدريبات على العشب اليوم بشكل فردي، كجزء من برنامج التجهيزي من الإصابة.



وقد عاني رودريغو من إصابة في العضلة المستقيمة للفخذ الأيمن، وسيغيب عن الملاعب لمدة تقارب الشهر.

بينما تشواميني تعرض لالتواء في كاحله الأيسر، وسيبتعد عن الملاعب لمدة شهر ونصف.

وتعرض فاسكيز لإصابة في العضلة المقربة الطويلة في ساقه اليسرى، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهر.