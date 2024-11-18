مباراة تونس × جامبيا Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تونس × جامبيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.. تتجه أنظار عشاق الكرة العربية مساء اليوم إلى ملعب حمادي العقربي في مدينة رادس، حيث يستضيف المنتخب التونسي، "نسور قرطاج"، نظيره منتخب جامبيا في مواجهة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة تونس وجامبيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة تونس وجامبيا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مباراة تونس وجامبيا في تصفيات أمم إفريقيا

رغم أن المنتخب التونسي قد ضمن بالفعل تأهله إلى النهائيات القارية، إلا أن المباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين. فمن جهة، يسعى المنتخب التونسي بقيادة المدرب قيس اليعقوبي إلى تحقيق انتصار يعزز صدارته للمجموعة ويختتم مشواره في التصفيات بأداء قوي يعكس طموحاته الكبيرة في البطولة القادمة.

على الجانب الآخر، يأمل المنتخب الجامبي في تقديم أداء قوي ومفاجأة الجميع، خاصة وأنهم يبحثون عن فوز قد يحسن من ترتيبهم في المجموعة. المباراة تمثل فرصة ذهبية للاعبين الجامبيين لإبراز قدراتهم وتأكيد وجودهم على الساحة الأفريقية.

موعد مباراة تونس وجامبيا في تصفيات أمم إفريقيا

يستضيف ملعب حمادي العقربي في مدينة رادس مساء اليوم، مباراة حاسمة تجمع بين منتخب تونس ومنتخب جامبيا في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية. وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وجامبيا في تصفيات أمم إفريقيا

أعلنت قنوات بي إن سبورتس أنها ستكون الناقل الحصري لمباراة تونس وجامبيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية. سيتم بث المباراة مباشرة على قناة beIN SPORTS HD 2، مما يتيح للمشجعين في المنطقة العربية متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة.

معلق مباراة تونس وجامبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا



يعلق على أحداث مباراة تونس وجامبيا المعلق عصام الشوالي.

تشكيل تونس المتوقع أمام جامبيا

حراسة المرمى أيمن دحمان خط الدفاع حمزة المثلوثي – علي العابدي – منتصر الطالبي – علاء غرام خط الوسط عيسى العيدوني – محمد حاج محمود – محمد علي بن رمضان خط الهجوم عمر العيوني – حازم مستوري – سيف الله اللطيف

ترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم إفريقيا