تعليم الجيزة تعلن مواعيد جداول امتحانات شهر نوفمبر بجميع المدارس

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امتحانات
امتحانات

أعلن سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة ( ابتدائى - إعدادى – ثانوى ) وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 24  نوفمبر حتى يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 م.
وأكد وكيل تعليم الجيزة، على ضرورة التزام جميع الإدارات التعليمية بالمواعيد المحددة من المديرية بجميع مدارس تعليم الجيزة.

كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الشهر فقط لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث تعتبر اختبارات الشهر جزءا أصيلا فى تقييم الطلاب خلال العام الدراسي، بالإضافة إلى تقييمات الأسبوع وكراسة الواجب وامتحانات نهاية كل فصل دراسي الأول والثانى.

وحذرت المدارس طلاب المرحلة الثانوية من الغياب عن المدرسة، مشددة على أنه عدم الحضور يؤدى إلى خفض درجات الطلاب المخصصة لأعمال السنة، حيث إن هناك 10% من درجات الطالب مخصصة للسلوك والمواظبة والحضور، إضافة إلى كشكول الحصة والواجب بنسبة 15%، والتقييم الأسبوعي بنسبة 15%، ليكون بذلك إجمالي أعمال السنة 40% من الدرجة الكلية للمادة.

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تعليم الجيزة الجيزة

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