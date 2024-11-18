فالفيردي عن رباعية برشلونة أمام ريال مدريد: الأمر كان مؤلما.. والبرسا تفوق علينا لهذا السبب

كشف فيدريكو فالفيردي نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن مدى حزنه بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وحقق فريق برشلونة حينها فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي ريال مدريد، برباعية نظيفة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

فالفيردي يتحدث عن هزيمة الكلاسيكو أمام برشلونة

وأكد فالفيردي في تصريحات له منذ قليل، عند سؤاله عن الهزيمة في الكلاسيكو:" علينا أن نعترف أن برشلونة تفوق علينا في الكلاسيكو.. أعتقد أن برشلونة لعب مباراة جيدة جدًا خاصة في الشوط الثاني. كان الشوط الأول متكافئًا وقد أتيحت لهم فرص ونحن كذلك".

وأضاف:" في الشوط الثاني سجلوا هدفًا وتغير كل شيء خصوصًا في فريقنا ثم سجلوا الهدف الثاني".

وأوضح:" من المؤكد أن الأمر هنا يتجاوز الجانب التكتيكي وكرة القدم، أنت تنسى وتصاب بالجنون قليلًا".

واختتم فالفيردي تصريحاته: "كان الأمر مؤلمًا جدًا".