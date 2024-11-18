فائدة تصل لـ 12%.. نظام التمويل العقاري لشقق سكن لكل المصريين 5

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، في طرح كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 للمواطنين ذوي الهمم.

مواعيد حجز شقق سكن لكل المصريين 5

يبدأ شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز والتقديم، للمواطنين ذوي الهمم من 18 لـ 25 نوفمبر 2024، ومن 26 نوفمبر حتى 26 ديسمبر 2024 لجميع المواطنين بمن فيهم ذوي الهمم.

ويبلغ سعر كراسة الشروط 300 جنيه والمصروفات الإدارية 355 جنيهًا.

نظام التمويل العقاري لشقق سكن لكل المصريين 5

1- وحدات منخفضي الدخل

- فائدة 8% سنويًا.

- تقسيط على 20 عامًا.

- مقدم يبدأ من 20% من إجمالي ثمن الوحدة.

- مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه بالمحافظات و30 ألفًا بالمدن الجديدة

2- وحدات متوسطي الدخل

- فائدة 12% سنويًا.

- تقسيط على 20 عامًا.

- مقدم يبدأ من 20% من إجمالي ثمن الوحدة.

- مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه بالمحافظات و30 ألفًا بالمدن الجديدة

وحدات جاهزة للتسليم لمنخفضي ومتوسطي الدخل

- أسعار بين 184 و400 ألف جنيه.

- مساحات بين 75 و90 مترًا.

- 23958 وحدة بمحافظات (الجيزة - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - الفيوم - البحيرة - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - المنيا - بني سويف - قنا - الأقصر - أسيوط - سوهاج - أسوان).

وحدات سكنية جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل

- مساحات بين 75 و90 مترًا.

- أسعار بين 415 و530 ألف جنيه.

- 12990 وحدة بمدن (العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة - برج العرب الجديدة - السادات - أخميم الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة - غرب قنا - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - طيبة الجديدة).

وحدات تسليم خلال 36 شهرًا لمنخفضي الدخل

- مساحات بين 75 و90 مترًا.

- أسعار بين 542 و700 ألف جنيه.

- 41782 وحدة بمدن (أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة - حدائق أكتوبر - 15 مايو - العاشر من رمضان - السادات

- برج العرب الجديدة - المنيا الجديدة - أسوان الجديدة).