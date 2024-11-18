مصدر بالمصري: ندرس طلب إيتوجا ونحافظ على حقوق النادي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري البورسعيدي أن الإدارة تدرس طلب فرانك إيتوجا المهاجم الكاميروني بفسخ تعاقده بالتراضي مشيرا إلى أن النادي لن يتخذ أي قرارات متسرعة في هذا الشأن.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي": طلب  إيتوجا إنهاء تعاقده مع النادي بالتراضي عبر وكيله ونحن ندرس الوضع بدقة لضمان حقوق النادي حيث أن اللاعب لديه عقد مستمر حتى نهاية الموسم الجاري وفترة إعارته لسبارتاني سبورتول المولدوفي تنتهي في يناير المقبل".

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وأكد المصدر أن إدارة المصري تضع مصلحة الفريق كأولوية وتبحث عن حلول تضمن الاستفادة من الموقف سواء من خلال تسوية مناسبة أو استمرارية اللاعب حتى نهاية عقده.

وأشار المصدر  إلى أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون بالتوافق مع الجهاز الفني والإدارة القانونية للنادي.

ويذكر أن إيتوجا انضم للقلعة الخضراء قبل موسمين ولكنه لم يحقق المستوي المطلوب منه مما دفع إدارة المصري لإعاراته للإستفادة منه ماليا.

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