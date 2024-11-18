نوة المكنسة تضرب الإسكندرية.. تعرف على جدول النوات المتوقعة خلال العام 2024-2025

تشهد مدينة الإسكندرية، منذ السبت الماضي أمطار غزيرة وذلك تزامنًا مع بداية نوة المكنسة التي تُعد من أبرز الظواهر المناخية التي تصاحب فصل الخريف في المدينة الساحلية، وتستمر هذه النوة لمدة أربعة أيام، تتسم بهبوب رياح شمالية غربية قوية وأمطار غزيرة تغمر مناطق واسعة من المدينة.

لذلك بدأ المواطنين يتساءلون عن جدول النوات المتوقعة خلال العام 2024-2025 في مدينة الإسكندرية.

جدول النوات المتوقعة خلال العام 2024-2025

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن جدول النوات المتوقعة خلال العام 2024-2025، بهدف توعية المواطنين بالتقلبات الجوية المرتقبة، مما يساعدهم في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم. وتأتي هذه النوة إيذانًا ببداية موسم النوات الذي يتسم بتغيرات مناخية حادة تؤثر على المدينة.

جدول النوات المرتقبة في الإسكندرية

نوات الخريف

نوة المكنسة: تبدأ في 16 نوفمبر وتستمر لمدة 4 أيام، تتميز برياح شمالية غربية وأمطار غزيرة.

باقي المكنسة: تبدأ في 22 نوفمبر وتستمر 4 أيام أخرى، مع رياح جنوبية غربية.



نوات الشتاء

نوة قاسم: تنطلق في 4 ديسمبر وتستمر 5 أيام، وتتسم بعواصف ورياح جنوبية غربية.

الفيضة الكبرى: تبدأ في 12 يناير 2025 وتستمر لمدة 6 أيام، مع رياح شمالية غربية قوية وأمطار غزيرة.

نوة الغطاس: تبدأ في 18 يناير 2025 وتستمر 3 أيام.

نوة الكرم: تنطلق في 28 يناير وتستمر 7 أيام، وتُعد من أقوى نوات الموسم.



نوات الربيع والصيف

رياح الخماسين: تبدأ في 23 أبريل وتستمر يومًا واحدًا، مع رياح ساخنة.

رياح النقطة: تبدأ في 18 يونيو وتستمر لمدة يومين.

رياح الصليب: تبدأ في 30 سبتمبر وتستمر 3 أيام، مع رياح شديدة الحرارة.



آثار النوة على الإسكندرية واستعدادات الطوارئ

تشهد نوة المكنسة اضطرابات واسعة في حركة المرور والملاحة البحرية، حيث تُغلق الموانئ عادة خلال فترات النوات القوية حفاظًا على سلامة السفن والعاملين، كما يُنصح السكان بتجنب الأماكن المنخفضة التي قد تتعرض لتجمعات مياه الأمطار.

وتعمل السلطات المحلية على توفير خدمات الطوارئ وفرق الإنقاذ، إضافة إلى نشر تحذيرات جوية مستمرة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في المدينة.

تُعد هذه الظواهر الطبيعية جزءًا من تراث الإسكندرية المناخي، وتُبرز أهمية استعداد المجتمع للتعامل مع تقلبات الطقس التي تميّز المنطقة الساحلية.