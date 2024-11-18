نوة المكنسة تضرب الإسكندرية.. تعرف على جدول النوات المتوقعة خلال العام 2024-2025

تقارير وحوارات
جدول النوات المتوقعة
جدول النوات المتوقعة خلال العام 2024-2025- الفجر

تشهد مدينة الإسكندرية، منذ السبت الماضي أمطار غزيرة وذلك تزامنًا مع بداية نوة المكنسة التي تُعد من أبرز الظواهر المناخية التي تصاحب فصل الخريف في المدينة الساحلية، وتستمر هذه النوة لمدة أربعة أيام، تتسم بهبوب رياح شمالية غربية قوية وأمطار غزيرة تغمر مناطق واسعة من المدينة.
لذلك بدأ المواطنين يتساءلون عن جدول النوات المتوقعة خلال العام 2024-2025 في مدينة الإسكندرية.

جدول النوات المتوقعة خلال العام 2024-2025

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن جدول النوات المتوقعة خلال العام 2024-2025، بهدف توعية المواطنين بالتقلبات الجوية المرتقبة، مما يساعدهم في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم. وتأتي هذه النوة إيذانًا ببداية موسم النوات الذي يتسم بتغيرات مناخية حادة تؤثر على المدينة.

جدول النوات المرتقبة في الإسكندرية

نوات الخريف

نوة المكنسة: تبدأ في 16 نوفمبر وتستمر لمدة 4 أيام، تتميز برياح شمالية غربية وأمطار غزيرة.

باقي المكنسة: تبدأ في 22 نوفمبر وتستمر 4 أيام أخرى، مع رياح جنوبية غربية.


نوات الشتاء

نوة قاسم: تنطلق في 4 ديسمبر وتستمر 5 أيام، وتتسم بعواصف ورياح جنوبية غربية.

الفيضة الكبرى: تبدأ في 12 يناير 2025 وتستمر لمدة 6 أيام، مع رياح شمالية غربية قوية وأمطار غزيرة.

نوة الغطاس: تبدأ في 18 يناير 2025 وتستمر 3 أيام.

نوة الكرم: تنطلق في 28 يناير وتستمر 7 أيام، وتُعد من أقوى نوات الموسم.


نوات الربيع والصيف

رياح الخماسين: تبدأ في 23 أبريل وتستمر يومًا واحدًا، مع رياح ساخنة.

رياح النقطة: تبدأ في 18 يونيو وتستمر لمدة يومين.

رياح الصليب: تبدأ في 30 سبتمبر وتستمر 3 أيام، مع رياح شديدة الحرارة.


آثار النوة على الإسكندرية واستعدادات الطوارئ

تشهد نوة المكنسة اضطرابات واسعة في حركة المرور والملاحة البحرية، حيث تُغلق الموانئ عادة خلال فترات النوات القوية حفاظًا على سلامة السفن والعاملين، كما يُنصح السكان بتجنب الأماكن المنخفضة التي قد تتعرض لتجمعات مياه الأمطار.

وتعمل السلطات المحلية على توفير خدمات الطوارئ وفرق الإنقاذ، إضافة إلى نشر تحذيرات جوية مستمرة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين في المدينة.

تُعد هذه الظواهر الطبيعية جزءًا من تراث الإسكندرية المناخي، وتُبرز أهمية استعداد المجتمع للتعامل مع تقلبات الطقس التي تميّز المنطقة الساحلية.

جدول النوات المتوقعة هيئة ميناء الإسكندرية نوة المكنسة ماذا تعرف عن نوة المكنسة التي تضرب الإسكندرية النوات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

نتيجة وملخص أهداف مباراة كرواتيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

حلقة المطرب إسماعيل الليثي مع عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس تتصدر تريند X