نجم ميلان يعلق على أنباء رحيله عن الفريق

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


علق الهولندي تيجاني رايندرز نجم ميلان، على أخبار رحيله عن الروسونيري خلال الموسم الحالي.

وأشادت بعض التقارير أن مانشستر سيتي يتخذ قرارًا للتوقيع مع رايندرز، عقب إصابة رودري وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وأضاف رايندرز في تصريحات أبرزتها شبكة سبورت ميدياست "هناك أقاويل أن ميلان متأخر جدًا للفوز بالدوري الإيطالي وانا لا اعتقد ذلك ".

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و أوضح "نحن متحدون كمجموعة، وهناك  هناك عدد قليل من الفرق بفارق نقاط بسيط،، والأمور ستكون أفضل بشكل كبير".

وعن أنباء تجديد عقده وما يخص رحيله قال: "حاليًا نناقش ذلك، لكن ليس لدي ما اقوله،ورغم ذلك، أرى نفسي في ميلان حتى بلوغي 30 عاما".

وأتم "أري أن ميلان من أجمل الأندية في العالم، وأعتز بوجودي هنا، أفتخر بوجودي في ميلان وأنني جزء من هذا الفريق الكبير".

واكد:" ارتدائي للقميص رقم 14 الخاص بكرويف شيء مميز، وأنا سعيد في ميلانو".  

وأشار "أعلم حيدًا أن مستقبلنا في دوري أبطال أوروبا نحن من نتحكم فيه،  وهدفنا إنهاء الدور الأول ضمن أفضل 8 فرق، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك ستكون الفوز بالمباريات".

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