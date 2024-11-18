تدريب العاملين بالمصالح الحكومية بمطروح على الإسعافات الأولية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فعاليات تنفيذ اليوم الأول من تدريب الإسعافات الأولية للعاملين بالمؤسسات الحكومية ضمن مبادرة بداية لتنمية الإنسان مع تنفيذ برامج توعوية لتوعوية المجتمع بالاسعافات الأولية، وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح تحت مسمى "إنقذ حياة".

أكد الدكتور مصطفى أشرف مدير إسعاف مطروح أنه تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة مطروح وهيئة الإسعاف المصرية بمطروح انتهت فعاليات اليوم الأول لتدريب عددا من العاملين الادارات المختلفة من الديوان العام على الإسعافات الأولية وكيفية الإنقاذ الطارئ لأى حالة خاصة في محيط الفرد سواء في المجال الوظيفى أو المجتمع عامة لحين وصول سيارات الاسعاف، وكذلك كيفية التعامل مع الحوادث، والاجراءات المتبعة لتحقيق السلامة والصحة المهنية، واهمية دور الاسعاف، ودور المجتمع نحو الاسعاف لمساعدته في تأدية دوره تحت مسمي ( انقذ حياة)

وأشار الدكتورعبد الرحمن الطباخ مدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حرص محافظ مطروح على مشاركة جميع الجهات الحكومية بالمحافظة في الدورة التدريبية على الإسعافات الأولية إدراكا لأهميتها في الحفاظ علي حياة المصابين وذلك

وفق الجدول الزمني علي ان تبدأ في تمام العاشرة صباحًا خلال فترة المبادرة التى تستمر حتى ٥ ديسمبر القادم.