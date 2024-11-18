ناشئو زد يهزمون إنبي بهدف نظيف في دوري الجمهورية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بنادي زد، مواليد 2010، فوزًا مهمًا على نظيره فريق إنبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب زد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الجمهورية.  

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أحمد شريف الخيشي، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه في جدول الترتيب.  

وبعد انتهاء اللقاء، حرص كابتن حمادة صدقي، رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، على توجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني على الأداء المميز والروح القتالية التي ظهرت خلال المباراة.  

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الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد: 


- المدير الفني: ك/ محمود محمود "رامبو"  
- المدرب العام: ك/ علي رزق علي  
- المدرب المساعد: ك/ أحمد محسن محمد  
- مدرب الحراس: ك/ أحمد بدر رجب  
- إداري الفريق: ك/ إبراهيم عثمان  
- أخصائي العلاج الطبيعي:د/ عمرو العربي  
- مدرب الأحمال: ك/ عمر جابر  
- محلل أداء الفيديو: ك/ إيهاب الدجوي  
- مسؤول المهمات: عبدالرحمن الخولي  

بهذا الفوز، يواصل فريق زد تقديم مستويات قوية في بطولة دوري الجمهورية، مؤكدًا على العمل المنظم للجهاز الفني والجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون.

بدر رجب بطولة دوري الجمهورية حمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين قطاع الناشئين
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