أحمد العوضي يشارك جمهوره كواليس مسلسل "فهد البطل" بمشاركة ميرنا نور الدين

أحمد العوضي يشارك جمهوره كواليس مسلسل "فهد البطل" بمشاركة ميرنا نور الدين

الفجر الفني
بوابة الفجر

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أول صورة تجمعه بالفنانة ميرنا نور الدين من كواليس مسلسله الجديد الذي يحمل إسم "فهد البطل"،  والذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.


منشور الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"

نشر الفنان أحمد العوضي صورة برفقة ميرنا نور الدين عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وأرفق الصورة بتعليق يعكس حماسه الكبير للعمل، قائلًا: "فهد وكناريا أحلى واحدة في الحتة، (فهد البطل) مسلسل يليق بكل إخواتي، نجاح دباح إن شاء الله".

منشور الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام 

تفاصيل مسلسل فهد البطل

المسلسل من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وهو ينتمي إلى نوعية الأعمال التي تجمع بين الإثارة والأكشن، حيث يجسد العوضي شخصية "فهد"، بينما تلعب ميرنا دور "كناريا"، وسط حبكة درامية مشوقة وأحداث مليئة بالتحديات.

أحدث أعمال أحمد العوضي

ومن الجدير بالذكر إن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي هو مسلسل "حق عرب". هذا العمل الذي عُرض في رمضان الماضي لهذا العام الحالي 2024، ولاقى إشادة واسعة، شارك فيه نجوم كبار مثل رياض الخولي، وفاء عامر، ودينا فؤاد، وكان من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

 

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