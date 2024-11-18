مصرع ميكانيكي صدمته سيارة بمدخل مدينة ناصر ببني سويف

لقي ميكانيكي مصرعه، اليوم الإثنين، بعد أن صدمته سيارة بمدخل مركز ناصر شمال بمحافظة بني سويف، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بمصرع شخص بعد أن صدمته سيارة بمدخل مركز ناصر بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثة لشخص ويدعى "أحمد.ش.ر" 26 سنة، ميكانيكى، مقيم بقرية باها التابعة لمركز بني سويف، ونقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.