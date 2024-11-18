ترامب يتوعد المهاجرين واحتمال إعلان حالة طوارئ في الولايات المتحدة

صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه يعتزم تنفيذ برنامج ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين والذي يتضمن فرض حالة طوارئ.

وكتب ترامب على صفحته في منصة "تروث" للتواصل الاجتماعي: "حقيقة!!"، وذلك ردا على تقرير لتوم فيتون رئيس منظمة "جوديكال ووتش" المحافظة، ذكر فيه أن إدارة ترامب تستعد لإعلان حالة الطوارئ واستخدام وسائل عسكرية لتنفيذ عمليات ترحيل.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن ترامب قد يعلن حالة طوارئ للتعامل مع المهاجرين، خاصة وأنه كان من الداعمين للدعوات إلى "خطة الطوارئ الوطنية" كجزء من سياسة الترحيل الجماعي التي ينتهجها.

وأشارت المجلة إلى أن الرئيس المنتخب يعتمد على هذه الخطوة لضمان استخدام القوة العسكرية لتنفيذ عمليات ترحيل المجرمين الأجانب الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

ويذكر أن ترامب هدد سابقا بترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وفرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات المكسيكية للولايات المتحدة، إذا لم تحد من تدفق المهاجرين وكذلك تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

كانت عمليات الترحيل موضوعا رئيسيا في حملة ترامب الانتخابية، وخلال فترة ولايته الأولى فرض بالفعل حالة الطوارئ، مستخدما أموال البنتاغون في بناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك.