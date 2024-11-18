فوز وادي دجلة والترسانة وكهرباء الإسماعيلية وتعادل البلدية بدوري المحترفين

فوز وادي دجلة و الترسانة وكهرباء الإسماعيلية وتعادل البلدية بدوري المحترفين

أسفرت نتائج منافسات الجولة الثامنة لدوري القسم الثاني دوري المحترفين عن فريق وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ على فريق الداخلية بهدفين نظيفين سجلهما على حسين في الشوط الأول وسيف تقا بالشوط الثاني.

وفوز الترسانة بقيادة أحمد كشري على حساب لافيينا بقيادة حسين شكري بثلاثية مقابل هدف



سجل للترسانة أوتو (هدفين ) محمد امين مغربي (هدف ) وسجل للافييا (أحمد نادي).

- فوز فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني على فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه برباعية مقابل هدف.

تقدم فريق ابو قير للاسمده بهدف محمد مجدي في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

وتمكن فريق كهرباء الإسماعيلية من تسجيل رباعية عن طريق محمد السيد شيكا وعبد الرحمن مادوانا واحمد اسماعيل كفته ومحمود دعبسه قبل نهاية الشوط الأول.



-فوز فريق اسوان بقيادة حسام عبد العال على فريق بترول اسيوط بقيادة سعيد صبحي بهدفين نظيفين سجلهما مروان عباس في الشوط الأول واضاف محمود صلاح الهدف الثاني في الشوط الثاني.

- تعادل فريق ديروط بقيادة علاء ابراهيم مع فريق بلدية المحلة بقيادة ابراهيم صلاح سلبيًا.

ترتيب المجموعة

1- وادي دجلة 17 نقطة

2-المقاولون العرب 17 نقطة

3-كهرباء الإسماعيلية 15 نقطة

4- المصرية للاتصالات 15 نقطة

5-ابو قير للاسمده 14 نقطة

6-اسوان 13 نقطة

7- الترسانة 13 نقطة

8-القناة12 نقطة

9- بروكسي 12 نقطة

10-بترول اسيوط 10 نقاط

11- سبورتنج 9 نقاط

12- منتخب السويس 9 نقاط

13-ديروط 8نقاط

14-السكة الحديد 8 نقاط

15-راية 8 نقاط

16- الداخلية 8 نقاط

17-بلدية المحلة 7نقاط

18- لافيينا 7 نقاط

19- طنطا 6 نقاط

20- المنصورة نقطتين

