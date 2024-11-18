إصابة 5 عاملات زراعة في انقلاب تروسيكل بطريق حاجر بني سليمان ببني سويف

أصيبت 5 عاملات زراعة، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية «حاجر بني سليمان» التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهن إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم لهن وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق قرية «حاجر بني سليمان» التابعة لمركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهن.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابات وهن: آية جمال عادل 18 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وإنجى أحمد عبد التواب 17 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض، ونسمة شعبان جمال 18 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وفرح أحمد النجار 15 سنة، مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وأزهار جمال سيد 17 سنة، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج.

تم نقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهن.