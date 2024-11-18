الصحة اللبنانية: استشهاد 3516 شخصًا و14929 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

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بوابة الفجر

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 3516 شخصا و14929 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي مشيرة إلى أن حصيلة يوم أمس بلغت 35 شهيدا و143 جريحًا.

وتجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله منذ عام عندما بادرت الجماعة بإطلاق صواريخ على مواقع إسرائيلية دعما لحركة  حماس في بداية حرب غزة، وتصاعدت وتيرته بشدة في الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي شن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وتقول إسرائيل إن من بين أهداف عملياتها في لبنان القضاء على قدرات حزب الله وضمان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل.

الضاحية الجنوبية لبيروت العدوان الإسرائيلي اسرائيل قدرات حزب الله وزارة الصحة اللبنانية

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