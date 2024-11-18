توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة المنيا وشركة القناة للسكر لتطوير ميدان الأورام

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة القناة للسكر، لتطوير ميدان الأورام والمنطقة المحيطة بمدينة المنيا، في إطار خطة المحافظة لتجميل الميادين الرئيسية وتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وخلال اللقاء، ثمن المحافظ دور الشركة في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم جهود التنمية بالمحافظة، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع جميع الجهات لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع شركة القناة للسكر يُعد من أهم المشروعات الزراعية والصناعية على أرض المنيا، حيث يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بإنتاج 900 ألف طن سنويًا بحلول عام 2025، بالإضافة إلى استصلاح 181 ألف فدان غرب المحافظة، باستثمارات تجاوزت مليار دولار، مما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة حجم التجارة الداخلية.

من جانبه، أكد الدكتور كامل عبد الله، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن بروتوكول التعاون لتطوير ميدان الأورام يعكس التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية، مشيرًا إلى أن الشركة ستنفذ أيضًا كرفانات لبيع سلع غذائية مخفضة ضمن مبادرة “بداية”، التي تشهد تعاونًا مشتركًا بين وزارة الزراعة والمحافظة.

حضر اللقاء الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وعدد من قيادات المحافظة والشركة، من بينهم المهندس أحمد نصر، مدير قطاع المشروعات بالشركة، ولواء محمد سعد، مدير الأمن والعلاقات الحكومية بالشركة، علا عبد الله مستشار الشركه لشؤون الاتصال والعلاقات الخارجية، تامر الحاروني مدير الشؤون الإدارية بالشركة، والدكتور ولاء أبو العلا استشارى معمارى لتطوير ميادين المحافظة ورشا فؤاد مدير الاستثمار بالمحافظة وعدد من المسؤولين التنفيذيين.