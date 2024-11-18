إحالة المتهمة بمحاولة قتل نجلها بعد تصويره عاريًا بالتعاون مع كويتي لجنايات بورسعيد

أحالت النيابة العامة بـ محافظة بورسعيد، المتهمة بتخدير نجلها والشروع في قتله والاتجار بالبشر بالتعاون مع متهم اجنبي لـ محكمة جنايات بورسعيد، وحددت جلسة 21 من شهر 12 القادم انظر القضية.

وتعود أحداث الواقعة إلي شهر أبريل لعام 2024 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها ه ث م د، وع ا م ا، حال كون المتهم الثاني طفلا تجاوز 15 من عمره ولم يبلغ 18، حيث ارتكب المتهمين جريمه الاتجار بالبشر بان تعامل في شخص طبيعي وهو المجني عليه الطفل س م س ح ا ا نجل المتهمه الأولى، بان اعد وخطط واشرف عليها المتهم الثاني حال تواجده خارج القطر المصري بدولة الكويت وانفذتها المتهمه الأولى بداخل القطر المطري المصري، وكان ذلك بواسطه استغلال المتهمه الأولى السلطه الأبويه لها على المجني عليه الطفل لكونه نجلها، ووعد المتهم الثاني لها بمبالغ مالية طائلة، ليتمكن من استغلال نجلها في الأعمال الجنسية واعداد المقاطع المرئيه المتضمنه للرعب الطبي الجنسي، واستاصلا جزءا من الأنسجة البشرية، مما لحق بالمجني عليه الطفل اذى جسيم كاد أن يودي بحياته، وهتكا عرض الطفل عن طريق تجريده من ملابسه لتبلغ له عورته فينتشي جنسيا، واتفق معها على حتميه رؤيته لعورته ليتمم الجريمة.

واشترك المتهم الثاني بطريقه التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمه الأولى أم الطفل في الشروع في قتله عمدا مع سبق الإصرار بان اتفق معها وامددها ببيانات عقاقير وكيفية استخدامها وصولا إلى الجرعات السامة من تلك العقاقير لتكون أداة للقتل، وبيتا النية وعقدا العزم على قتله، وما أن أعدت المتهمه الأولى عدتها وتحينت الميقات وظفرت بالمجني عليه نجلها، حتى جرعته الجرعات السامة من تلك العقاقير قاصدين ازهاق روحه، فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، الا أنه قد خاب إثر جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو مدراكة المجني عليه بالعلاج.

يذكر أن الشرطة الدولية تمكنت من ضبط المتهم الثاني من دولة الكويت، كما ضبطت الشرطة المصرية المتهمة والدة الطفل، وتكون اولي جلسات محاكمتهما أمام الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات، يوم 21 من شهر ديسمبر القادم.