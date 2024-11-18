منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لملاقاة بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أتم منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن تدريباته الأخيرة اليوم، الإثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد بوتسوانا غدًا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان المنتخب المصري قد تعادل مع الرأس الأخضر 1-1 في المباراة التي جرت يوم الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة.

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حيث سجل طاهر محمد طاهر الهدف الأول لمصر في الدقيقة 31، بينما عادل ريان مينديز للرأس الأخضر في الدقيقة 63 عبر ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، فيما يأتي منتخب بوتسوانا في المركز الثاني بـ7 نقاط، ويحتل الرأس الأخضر المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويليهما منتخب موريتانيا في المركز الرابع بنفس الرصيد.

 

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