غارتان إسرائيليتان على منطقة زقاق البلاط في العاصمة بيروت

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

قالت مراسلة RT، مساء يوم الاثنين، إن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة زقاق البلاط في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت مراسلة RT أن "الغارة الإسرائيلية في وسط بيروت تبعد فقط 100 متر من خط النار عن السراي الحكومي".

ووثقت مقاطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان إثر الغارة الإسرائيلية العنيفة على المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "الغارة طالت محيط حسينية الزهراء في المنطقة المذكورة، ما أسفر عن سقوط جرحى وفق المعطيات الأولية".

وأفادت بأن "الغارة على زقاق البلاط شنت بصاروخين وأن هناك تحركا كثيفا لسيارات الإسعاف نحو المكان".

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