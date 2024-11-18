اليوم.. محمد لطفي في ضيافة "صاحبة السعادة"

الفجر الفني
محمد لطفي
محمد لطفي

يحل اليوم الأثنين الفنان محمد لطفي وأولاده عمر وإبراهيم في ضيافة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة  "dmc "  في حديث خاص عن الفن والحياة، كاشفًا عن أسرار في حياته الشخصية.

 

وفي حلقة يوم الثلاثاء من البرنامج، يستضيف "صاحبة السعادة" الفنانة نادين نجيم حيث تتحدث عن حياتها الأسرية والفنية وأهم التحديات التي واجهتها خلال مشوارها الرياضي وكيف تغلبت عليها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتطرق لها اللقاء.

 

موعد برنامج “صاحبة السعادة” 

 

"صاحبة السعادة" يذاع يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

الإعلامية إسعاد يونس الاثنين والثلاثاء اسعاد يونس الفنانة والإعلامية إسعاد يونس الفنانة نادين نجيم الفنان محمد لطفي صاحبة السعادة نادين نجيم

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محمد لطفي ونادين نجيم في ضيافة "صاحبة السعادة"

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