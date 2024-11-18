لهذا السبب.. قطع المياه عن مدينة منفلوط فى أسيوط

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شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط مساء اليوم الاثنين عن قطع المياه عن مدينه منفلوط وذلك نتيجة وجود مياه خارجة بشارع العشرين بمدينه منفلوط وجاري سحب المياه بمعدات الشركة بعدد 4 سيارات وعدد 1 بداله وحفار وتم تآمين الموقع لزوم البدء في أعمال الإصلاح والكشف علي الخط المتسرب منه المياه وجاري إحضار الادوات والقطع التي سيتم احتياجها فور عملية الإصلاح.

كما ناشدت الشركة المواطنين بالتعاون مع فرق الصيانة والعمل على سرعة إنجاز أعمال الإصلاح، مؤكدة سعيها الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بإعادة خدمة المياه إلى المنطقة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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