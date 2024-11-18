دون رونالدو.. تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة كرواتيا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "بولجود"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال وكراوتيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

txt

خاص لـ "الفجر الرياضي".. موقف بيراميدز من رحيل محمد الشيبي ومصير التجديد

txt

إبراهيم دياز يقود هجوم منتخب المغرب ضد ليسوتو

تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: خوسيه سا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، توماس أراوخو، ريناتو فيجا.

خط الوسط: جواو كانسيلو، جواو نيفيس، أوتافيو، فيتينيا، نونو مينيديز.

خط الهجوم: رافائيل لياو، جواو فيليكس.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كراوتيا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة البرتغال ضد كراوتيا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

الأمم الأوروبية المعلق الجزائري حفيظ دراجي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال روبيرتو مارتينيز كراوتيا مباراة البرتغال
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ملخص أهداف مباراة بولندا وإسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

نتيجة وملخص أهداف مباراة كرواتيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية