دون رونالدو.. تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة كرواتيا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "بولجود"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال وكراوتيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: خوسيه سا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، توماس أراوخو، ريناتو فيجا.

خط الوسط: جواو كانسيلو، جواو نيفيس، أوتافيو، فيتينيا، نونو مينيديز.

خط الهجوم: رافائيل لياو، جواو فيليكس.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كراوتيا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة البرتغال ضد كراوتيا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.