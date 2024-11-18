تشكيل الدنمارك لمواجهة صربيا في دوري الأمم الأوروبية
أعلن بريان ريمر المدير الفني لمنتخب الدنمارك عن تشكيل المنتخب لمواجهة منتخب صربيا ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.
وجاء التشكيل كالتالي :
حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.
خط الدفاع: خواكيم أنديرسين- أندرياس كريستنسن- يانيك فيستيرجارد.
خط الوسط: أليكساندر باه- مورتن هويلمند- بيير هويبيرج- خواكيم ماهلي- كريستيان إريكسين.
خط الهجوم: راسموس هويلوند- جوناس وايند.
ويتواجد المنتخب الدنماركي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد المنتخب الصربي في المركز الثالث برصيد خمس نقاط.