تشكيل الدنمارك لمواجهة صربيا في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن بريان ريمر المدير الفني لمنتخب الدنمارك عن تشكيل المنتخب لمواجهة منتخب صربيا ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.
خط الدفاع: خواكيم أنديرسين- أندرياس كريستنسن- يانيك فيستيرجارد.
خط الوسط: أليكساندر باه- مورتن هويلمند- بيير هويبيرج- خواكيم ماهلي- كريستيان إريكسين.
خط الهجوم: راسموس هويلوند- جوناس وايند.

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تشكيل صربيا لمواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

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بقيادة مودريتش.. تشكيل كرواتيا الرسمي أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

ويتواجد المنتخب الدنماركي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد المنتخب الصربي في المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

 

 

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