يلا شوت Spain “إسبانيا ضد سويسرا”.. دون تقطيع مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا اليوم بث مباشر تويتر دوري الأمم.. تختتم إسبانيا مساء اليوم الاثنين منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية حيث يستضيف المنتخب الإسباني حامل اللقب نظيره السويسري على ملعبه ومع تأهل إسبانيا مسبقًا إلى ربع نهائي البطولة واحتلالها صدارة المجموعة فإن اللقاء لن يؤثر على ترتيب المجموعة خاصة بعد تأكد هبوط سويسرا إلى المستوى الثاني.

يلا شوت Spain بث مباشر إسبانيا ضد سويسرا

ويدخل المنتخب الإسباني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في المجموعة الرابعة فقد حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في واحدة وسجل عشرة أهداف بينما استقبلت شباكه هدفين فقط وكان آخر ظهور للمنتخب يوم الجمعة الماضي عندما حقق فوزًا ثمينًا خارج أرضه على الدنمارك بنتيجة 2-1 بفضل هدفي ميكيل أويارزابال وأيوزي بيريز.

ورفع هذا الفوز رصيد لاروخا إلى 13 نقطة متقدمًا بفارق ست نقاط عن الدنمارك صاحبة المركز الثاني ليضمن بذلك صدارة المجموعة والتأهل إلى ربع النهائي قبل مباراة اليوم ومع ذلك يطمح المدرب لويس دي لا فوينتي إلى إنهاء المرحلة الجماعية بأفضل شكل ممكن عبر تحقيق انتصار آخر أمام جماهيره.

يلا شوت Spain “إسبانيا ضد سويسرا”.. دون تقطيع مشاهدة مباراة اسبانيا وسويسرا اليوم بث مباشر

تاريخيًا يعد المنتخب الإسباني من أكثر المنتخبات هيمنة في البطولات الأوروبية مؤخرًا فإلى جانب تتويجه بدوري الأمم الأوروبية في نسخة 2022-2023 بعد الفوز على كرواتيا في النهائي توج أيضًا بلقب يورو 2024 على حساب إنجلترا كما لم يتعرض المنتخب لأي هزيمة رسمية منذ مارس 2023 وهو ما يعكس استقرار الأداء وقوة الفريق تحت قيادة دي لا فوينتي.

تشهد تشكيلة إسبانيا تغييرات واسعة خاصة بعد استبعاد بعض اللاعبين من القائمة مثل ميكيل أويارزابال (بسبب الإيقاف) ومارتين زوبيميندي وأليكس باينا واستدعى الجهاز الفني لاعب وسط أتلتيكو مدريد الشاب بابلو باريوس الذي يأمل في تسجيل مشاركته الأولى مع المنتخب.

كما يُتوقع أن يشارك بعض اللاعبين الذين لم يظهروا أمام الدنمارك مثل برايان جيل وبرايان زاراغوزا من جهة أخرى قد يعود ألفارو موراتا إلى قيادة خط الهجوم بينما يُتوقع أن يكون نيكو ويليامز أساسيًا في المباراة وسيحظى المهاجم الشاب سامو أوموروديون الذي يتألق هذا الموسم مع بورتو البرتغالي بتسجيله 12 هدفًا في 13 مباراة بفرصة المشاركة كبديل على الأقل.

تشكيل إسبانيا اليوم

الحارس: ديفيد رايا

الدفاع: أوسكار مينغويزا أوناي فيفيان إيمريك لابورت أليخاندرو غريمالدو

الوسط: ميكيل ميرينو فابيان رويز

الهجوم: نيكو ويليامز داني أولمو يريمي بينو ألفارو موراتا.

على الجانب الآخر يعاني المنتخب السويسري من فترة سيئة بعد أداء متواضع في المجموعة الرابعة أدى إلى هبوطه رسميًا إلى المستوى الثاني فقد جمع الفريق نقطتين فقط من خمس مباريات بعد تعادله في مباراتين وخسارته ثلاث مرات بما في ذلك هزيمة قاسية أمام إسبانيا بنتيجة 4-1 في المواجهة العكسية.

وفي آخر مباراة تعادل المنتخب السويسري مع صربيا 1-1 حيث سجل زكي أمدووني هدف فريقه قبل أن يتعادل المنتخب الصربي في اللحظات الأخيرة عبر أليكس تيرزيتش ولم يحقق السويسريون أي فوز رسمي منذ التغلب على إيطاليا في دور الـ16 لبطولة أوروبا الأخيرة بنتيجة 2-0.

ورغم الأداء السيئ يسعى المدرب مراد ياكين لتحفيز لاعبيه على تقديم عرض قوي أمام إسبانيا لإنهاء مشوارهم في البطولة بشكل إيجابي وسيقوم بإجراء تغييرات على تشكيل الفريق الأساسي مما يمنح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب مثل ديريك كوتيسا وجويل مونتيرو وأندي زقيري.

تشكيل سويسرا اليوم