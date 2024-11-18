مصرع شخص إثر سقوطه من الطابق الثالث بالمنوفية

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بوابة الفجر

لقى مواطن مصرعة إثر سقوطه من أعلى منزله بالطابق الثالث بقرية الغوري التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بسقوط مواطن من أعلى منزله بالطابق الثالث بقرية الغوري التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفي يُدعى "محمد.ا.س" 40 عاما، وتم نقل الجثمان لمستشفى بركة السبع وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الطابق الثالث النيابة العامة مباشرة التحقيقات محافظة المنوفية مدير أمن المنوفية

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