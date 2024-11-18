عاجل - "الفجر" تنشر منيو مطعم الشيف بوراك التركي "مقارنة صادمة في الأسعار".. مصر تتفوق على دبي وإسطنبول

"الفجر" تنشر منيو مطعم الشيف بوراك التركي "مقارنة صادمة في الأسعار".. مصر تتفوق على دبي وإسطنبول.. شهد مطعم الشيف بوراك في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرًا اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تفاعلت الجماهير مع فواتير الوجبات التي كشفت عن أسعار مرتفعة مقارنة بالمطاعم الأخرى في مصر، وهو ما أثار الجدل بشكل خاص بعد ساعات قليلة من افتتاح الفرع الجديد.

كما تم تداول صور لفواتير بأرقام ضخمة، حيث وصلت تكلفة بعض الوجبات إلى 21 ألف جنيه، ما جعل العديد من الأشخاص يتساءلون عن مدى تناسب الأسعار مع فروع المطعم في دول أخرى، مثل دبي وتركيا.

أسعار مطعم الشيف بوراك في مصر

وعند النظر إلى أسعار مطعم الشيف بوراك في مصر، يمكن ملاحظة أن بعضها يصل إلى مبالغ مرتفعة، خاصة في الأطباق الرئيسية:

البطاطس المقلية: 110 جنيهات.

بابا غنوج: 210 جنيهات.

شاي تركي: 90 جنيهًا.

ضلع لحم ضأن محشي بورق العنب (تكفي 4 أفراد): 6500 جنيه.

ضلع لحم ضأن محشي بالأرز (تكفي 4 أفراد): 6600 جنيه.

لحم ضأن مشوي مملح: 3800 جنيه.

كتف خروف مشوي مملح: 3900 جنيه.

دجاج مشوي مملح: 1900 جنيه.

آيس كريم مانجو ماجنوليا: 320 جنيهًا.

أسعار مطعم الشيف بوراك في دبي

وعند مقارنة هذه الأسعار بأسعار نفس الأطباق في فرع دبي، نجد فارقًا ملحوظًا في التكاليف، رغم أن المطعم يقدم نفس الأطباق تقريبًا:

البطاطس المقلية : 22 درهمًا إماراتيًا (ما يعادل 285 جنيهًا)

: 22 درهمًا إماراتيًا (ما يعادل 285 جنيهًا) بابا غنوج : 24 درهمًا إماراتيًا (ما يعادل 312 جنيهًا)

: 24 درهمًا إماراتيًا (ما يعادل 312 جنيهًا) طبق اللحم الضأن : 120 درهمًا إماراتيًا (ما يعادل 1560 جنيهًا للفرد الواحد)

: 120 درهمًا إماراتيًا (ما يعادل 1560 جنيهًا للفرد الواحد) آيس كريم نكهات مختلفة : 36 درهمًا إماراتيًا (ما يعادل 468 جنيهًا)

: 36 درهمًا إماراتيًا (ما يعادل 468 جنيهًا) طاجن دجاج مشوي: 158 درهمًا إماراتيًا (ما يعادل 2054 جنيهًا)

كما يتضح من هذه المقارنة، فإن الأسعار في دبي أعلى من مصر، حيث أن طبق البطاطس المقلية في دبي يتجاوز سعره في مصر بنحو 175 جنيهًا، وكذلك الأطباق الرئيسية مثل ضلوع اللحم الضأن محشية بورق العنب والتي في دبي تتكلف أقل بكثير مما هي عليه في مصر.

أسعار مطعم الشيف بوراك في تركيا

أما في فرع تركيا، الذي يمثل المطعم في بلد الشيف بوراك، فيختلف الوضع تمامًا. الأسعار في تركيا تعد الأعلى مقارنة بالفروع الأخرى:

بابا غنوج : 250 ليرة تركية (ما يعادل 357 جنيهًا)

: 250 ليرة تركية (ما يعادل 357 جنيهًا) البطاطس المحمرة : 250 ليرة تركية (ما يعادل 357 جنيهًا)

: 250 ليرة تركية (ما يعادل 357 جنيهًا) الدجاج المشوي : 2400 ليرة تركية (ما يعادل 2712 جنيهًا)

: 2400 ليرة تركية (ما يعادل 2712 جنيهًا) لحم الضأن: 5850 ليرة تركية (ما يعادل 8365 جنيهًا)

وتظهر هنا زيادة واضحة في الأسعار في تركيا مقارنة بمصر ودبي، حيث يترواح سعر الدجاج المشوي في تركيا إلى أكثر من 2700 جنيه، بينما يصل سعر لحم الضأن إلى ما يقارب 8400 جنيه، مما يعكس تكلفة المواد الخام المرتفعة في السوق التركي.

مقارنة بين الفروع الثلاثة

فيما تتفاوت الأسعار بين فروع مطعم الشيف بوراك بشكل كبير، ويبدو أن كل فرع يعكس الوضع الاقتصادي والتكلفة المحلية. في مصر، الأسعار تبدو متناسبة مع السوق المحلي ولكنها مرتفعة مقارنة ببعض الأماكن الأخرى. أما في دبي، فيتضح أن الأسعار تقترب من المعدلات العالمية، بينما في تركيا نجد أن تكلفة الوجبات مرتفعة للغاية بما يعكس أعلى مستويات الأسعار.

وتوضح هذه المقارنة بين الأسعار أن تكلفة الأطباق تتفاوت بشكل كبير بين الفروع الثلاثة، وهو ما يعكس تكاليف التشغيل المرتفعة في تركيا مقارنة مع الأسعار في مصر ودبي. إذا كنت تنوي زيارة أي من هذه الفروع، فمن الأفضل أن تكون على دراية بتكاليف الوجبات لتجنب المفاجآت.

وتعد أسعار مطعم الشيف بوراك في فروعه المختلفة موضوعًا مثيرًا للجدل، حيث يتم مقارنة الأسعار بين مصر ودبي وتركيا، ما يعكس الفروق الكبيرة في التكلفة. في حين أن الأسعار في مصر قد تكون مرتفعة نسبيًا بالنسبة لبعض الأطباق، فإنها تظل منخفضة مقارنة بأسعار تركيا التي تعتبر الأعلى بين الفروع الثلاثة.