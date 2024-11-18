سارة نخلة تخطف الأضواء على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة سوداء

الفجر الفني
بوابة الفجر

حضرت الفنانة سارة نخلة فعاليات اليوم السادس لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، حيث تألقت بإطلالة سوداء أنيقة وجذبت الأنظار على السجادة الحمراء خلال عرض فيلم “دخل الربيع يضحك”.

 

تميزت إطلالتها بالفخامة والبساطة، مما أضفى عليها حضورًا مميزًا، حيث نالت استحسان الحضور والمصورين الذين تنافست عدساتهم على التقاط أجمل الصور لها. أظهرت سارة روحها المرحة أثناء مرورها على السجادة الحمراء، حيث بادرت بتقديم التحية للمصورين بابتسامة مشرقة ولمسات ودودة أضافت أجواءً مبهجة للفعالية.

 

فيلم “دخل الربيع يضحك” هو أحد الأعمال المميزة التي يضمها برنامج المهرجان هذا العام، وساهمت مشاركة سارة نخلة بإطلالتها الأنيقة في جعل ليلة عرضه أكثر تألقًا وتميزًا.

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