سيدات طائرة الزمالك يكتسحن الطيران بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الطيران بنتيجة 3 -0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على صالة الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 18

25 - 11

25 - 18

ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع نظيره الشمس، يوم الجمعة المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

txt

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تونس × جامبيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

txt

يلا شوت تونس LIVE.. مشاهدة مباراة تونس وجامبيا بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون العرب، والطيران، وهليوليدو".

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

الدوري الممتاز الصالة المغطاة أمم أفريقيا 2025 سيدات طائرة الزمالك طائرة الزمالك سيدات نادي الزمالك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

ملخص أهداف مباراة بولندا وإسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

نتيجة وملخص أهداف مباراة كرواتيا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية