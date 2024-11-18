"سواق الأتوبيس" من بينهم.. عرض 3 أفلام ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة بمهرجان القاهرة غدا



يشهد، غدا الثلاثاء 17 نوفمبر، عرض 3 أفلام "المستحيل" و"القاهرة 30" و"سواق الأتوبيس" ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، بسينما فوكس مول مصر 4، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "المستحيل" روائي تدور أحداثه حول يعيش حلمي تحت تأثير والده، فهو الذي اختار له الزوجة وأجبره على الموافقة. يحاول حلمي بعد وفاة والده أن يتحرر من تأثيره عليه وأن تكون له حرية الاختيار فتكون أولى تجاربه هي الارتباط بناني الشابة الرقيقة المغلوبة على أمرها، ثم يلتقي بفاطمة المحامية المتحررة مدعية الثقافة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 109 دقيقة، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بسينما فوكس مول مصر 4، وهو من إخراج حسين كمال.

فيلم "القاهرة 30" روائي تدور أحداثه حول محجوب، ريفي ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن حياة أفضل. عندما يطلب مساعدة صديقه سالم للعثور على وظيفة، لا يكتفي سالم بإيجاد وظيفة له في الوزارة التي يعمل بها، بل يجد له عروسًا أيضًا. لكن العروس هي عشيقة قاسم بك، الذي سيزورها مرة في الأسبوع.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 140 دقيقة، في تمام الساعة الرابعة عصرا بسينما فوكس مول مصر 4، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.

فيلم "سواق الأتوبيس" تدور أحداثه حول حسن، سائق أتوبيس نهارًا وسائق تاكسي ليلًا، يحاول إنقاذ ورشة والده التي تم تعليقها بسبب الضرائب. يطلب مساعدة شقيقاته، لكن الجشع يعميهم.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 108 دقيقة، في تمام الساعة السابعة مساء بسينما فوكس مول مصر 4، وهو من إخراج عاطف الطيب.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".