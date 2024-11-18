استشاري عن واقعة طبيبة كفر الدوار: شعب مصر متدين بطبعه

توك شو
طبيبة كفر الدوار
طبيبة كفر الدوار

علقت الدكتورة شادية ثابت، استشاري النساء والتوليد وعضو مجلس النواب السابق، على الفيديو المتداول الذي أثار الجدل مؤخرًا بشأن طبيبة كفر الدوار، مشددة على ضرورة التمييز بين النوايا والأهداف من نشر مثل هذه المواد الإعلامية، مضيفةً إن "من الضروري أن يكون نشر الفيديوهات بهدف النصح والتوعية، أو معالجة قضايا مظلمة، وليس لتعزيز التشهير أو نشر الفضائح التي تضر بالمجتمع".

 

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وأضافت "ثابت" خلال حوار لها مع برنامج" الخلاصة" المذاع عبر فضائية" المحور" اليوم  الإثنين، أن "مصر هي أسرة واحدة كبيرة، وما يظهر في واجهتها يؤثر في الجميع"، مؤكدة أنه لا ينبغي تصدير أي محتوى قد يسيء إلى سمعة البلاد أو يروج لممارسات مخلة، مشيرةً إلى ضرورة التكاتف للحفاظ على سمعة المجتمع وحمايته من الأفعال المشينة.


وأوضحت  أنه من الضرورى "تغليظ القوانين المتعلقة بالدعارة وأعمالها غير القانونية"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعد حماية للأجيال الشابة من الانزلاق في طرق مدمرة، مؤكدة  على شعب مصر متدين بطبعه ومحترم،  لافتةً إلى  أهمية دور الطب في نشر الوعي الطبي والأخلاقي بين الأفراد، وقالت: "النصيحة والإرشاد من الطبيب للمريض يجب أن يكون في إطار خاص ومراعاة لخصوصية الحالة، مع تجنب تعميم الآراء".
وشددت على ضرورة تجريم الأفعال الضارة بالصحة والمجتمع، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال تؤثر سلبًا على الأفراد والمجتمع ككل، وتدعو إلى وضع ضوابط قانونية واخلاقيه صارمة لمكافحتها.

 

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