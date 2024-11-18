وزير البيئة اللبناني يصدر التقرير الـ 48 حول الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده والوضع الراهن

أصدر منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور ناصر ياسين، يوم الاثنين، التقرير الـ 48 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.

وذكر الوزير في التقرير أنه وخلال الـ 48 ساعة الماضية تم تسجيل 300 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان في النبطية (131 غارة) والجنوب (135 غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 13522 اعتداء.

وأفاد في التقرير بأن حصيلة القتلى والجرحى ارتفعت منذ بدء الأحداث إلى 3516 قتيلا و14929 جريحا.

وأوضح أنه تم فتح 1173 مركزا معتمدا لاستقبال النازحين وقد بلغ عدد مراكز الإيواء المعتمدة التي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، 981 مركزا.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للنازحين المسجلين وصل إلى 187992 نازحا (44322 عائلة) في مراكز الإيواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن يقدر أن عدد النازحين هو أعلى بكثير.

ومنذ 23 سبتمبر لغاية 18 أكتوبر 2024 سجل الأمن العام عبور 385.555 سوريا و225.328 لبنانيا إلى الأراضي السورية.

وتعمل اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الأزمة مع كافة الوزارات المعنية على تأمين مراكز إيواء إضافية في مختلف المحافظات لاستقبال النازحين.

كما تقوم كافة الأجهزة الأمنية بحفظ الأمن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة وضبط الحدود.

وحسب التقرير، أكدت وزارة الزراعة أن 70% من القطاع الزراعي في لبنان تأثر بشكل مباشر وغير مباشر جراء العدوان الإسرائيلي وآلاف الهكتارات تضررت بشكل كامل أو شبه كامل، كما أشارت إلى إتلاف 65 ألف شجرة زيتون بسبب القصف بالفوسفور الأبيض.