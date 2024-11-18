تعرف على بعثة الكاراتيه في بطولة كأس العالم (فرق) بإسبانيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

 

تتوجه  بعثة الكاراتيه برعاية  الاتحاد المصري برئاسة الكابتن محمد الدهراوى عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والافريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى إلى إسبانيا فجر اليوم للمشاركة في بطولة كأس العالم للكاراتيه (فرق) التى ستقام خلال الفترة من ١٩ نوفمبر الجارى وحتى ٢٥ من نفس الشهر

يترأس البعثة الدكتور  محمد سعد علي ويرافقه  تامر محمد حلمي إداري البعثةوعبد الفتاح عيسى النجارالمدير الفني والكابتن هانى شاكر السيد قشطه مدرب الكوميتيه آنسات و  سيف النصر مصطفي مدرب الكاتا رجال و إبراهيم مجدى موسى إبراهيم مدرب كاتا انسات و محمود سمير عبد المقصود حكم دولى والدكتور  عبد الرحمن محمد فتحي اخصائي العلاج الطبيعي.

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-ويمثل اللاعبون فريق الكوميتيه جماعي رجال:

على محمد محمد الصاوي

عبد الله ممدوح حنفى عبد العزيز

يوسف عماد محمود عبد الحميد

طه طارق محمود محمود

عبد الله هشام مصطفى

أحمد رجب المصري

محمود إبراهيم بدوي

على أسامة مظهر ثابت

-فريق الكاتا جماعي رجال:

زياد محمد

عبد الرحمن هشام

مصطفى محمد رفعت الغباشي

-فريق الكوميتيه جماعي آنسات:

فریال اشرف محمد عبد العزيز

ریم احمد رمزي محمد سلامة

نورسين محمد كمال على

هدير أحمد عبد المنعم

ياسمين محمد أحمد الهواري

-فريق الكاتا جماعي أنسات:

ایه هشام محمد أحمد إسماعيل

أسماء مجدي عبد الله محمود

جني خميس السيد خميس

أخصائي العلاج الطبيعي الاتحاد المصري فريق الكومي نائب رئيس الاتحاد العربي

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