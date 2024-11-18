الشرارة الليبي يعلن ضم اللاعب الفلسطيني ساري جاد الله لصفوفه في صفقة انتقال حر



أعلن نادي الشرارة الليبي ضم اللاعب الدولي الفلسطيني الفدائي وموهبة الكرة الفلسطينية ونجم منتخب فلسطين، حيث أن اللاعب ساري كمال جاد الله، من أجل الاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة.

وانضم الاعب ساري جاد الله لنادي الشراره الليبي، لمدة موسم في صفقة انتقال حر، حيث أنه تلقى العديد من العروض من قبل عن طريق وكيله احمد الخولي من انديه كبيره واندية الدوري الليبي الممتاز، إلا أنه فضل الانتقال لقلعه العنيد نادي الشراراة الليبي.

ويبلغ اللاعب من العمر 29عاما وسبق، وسبق له اللعب بأندية هلال القدس، ونادي مركز الامعري،ونادي شباب السموع، وشارك مؤخرًا مع العريق الآسيوي نادي هلال القدس في البطوله الاسيويه ثم انتقل حديثًا لصفوف فريق نادي الشراراة الليبي.

ويجيد اللاعب المشاركة بمركز المهاجم والجناج الهجومي، حيث أنه يتمتع بالمهارة العالية والمراوغة وتحطيم صفوف المدافعين وجلاد الحراس.

ونجح اللاعب فى المشاركة من قبل مع هلال القدس بالحصول علي دورى فلسطين، والمشاركه في البطوله الاسيويه 2024/2025.

كما عبر اللاعب ساري جاد الله عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى قلعه نادي الشراراة الليبي، ويطمح في كتابة تاريخ وبطولات جديدة مع العنيد نادي الشراراة الليبي.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لقلعه العنيد نادي الشراراة الليبي فى حضور وكيل أعماله احمد الخولى، ورئيس نادى الشرارة السيد مصباح دومه وأعضاء مجلس الإدارة في مقر النادي بدولة ليبيا.

ويراهن احمد الخولى وكيل أعمال اللاعب على نجاحه وتألقه مع العنيد نادي الشراراة الليبي، وذلك لتمتعه بقدرات فنية عالية وخبرات كبيرة اكتسبها من اللعب بصفوف الأندية الفلسطينية الكبيرة والمنتخبات ومنتخب الشباب الفلسطيني.